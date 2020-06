L’OL semble dans une impasse pour son buteur Memphis Depay.

Blessé au genou, gravement, cette saison, Memphis Depay n’aura plus qu’un an de contrat dans quelques semaines. Alors que la crise liée au Covid-19 a bouleversé les plans de nombreux clubs, ceux de l’OL pour sa star néerlandaise se sont clairement compliqués.

Départ libre dans un an ?

Comment convaincre Depay de prolonger alors que l’OL n’est pour l’instant pas qualifié pour l’Europe ? Et comment envisager un transfert alors que le joueur n’a pas joué depuis le début de l’année et que de nombreux clubs vont revoir leurs ambitions à la baisse sur le marché des transferts ? Pour Aulas, le pire des scénarios semble très probable : garder Depay sans le prolonger. Et prendre le risque de le voir partir libre dans un an.