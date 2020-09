La star brésilienne du PSG ne veut plus entendre parler d’un transfert et devrait vite prolonger.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar ne devrait plus tarder à signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Alors qu’il souhaitait absolument quitter le club il y a un an, le Brésilien a totalement changé ses plans en une saison. Et désormais, il ne s’imagine pas dans un autre club, ni dans une autre ville.

Marquer l’histoire avec Paris !

Neymar n’a plus qu’une obsession : remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et ainsi entrer pour de bon dans l’histoire du football. Neymar en est convaincu, offrir la Ligue des Champions au PSG est pour lui le meilleur moyen de marquer l’histoire. Il a récemment déclaré : « Je reste au PSG la saison prochaine ! Et avec l’ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J’aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d’histoire de mon club ».