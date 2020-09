Il y a désormais peu de chances de voir Florian Thauvin prolonger son contrat avec l’OM.

En forme pour le premier match de Ligue 1 de l’OM cette saison, Florian Thauvin semble avoir retrouvé son meilleur niveau après plusieurs longs mois sans jouer. L’international français n’a plus qu’un an de contrat, mais ne quittera pas l’OM cet été comme il l’a encore rappelé après le match à Brest.

En forme à Brest

Pour sa prolongation en revanche, Marseille semble avoir perdu trop de temps… En Janvier prochain, Thauvin pourra en effet s’engager libre dans le club de son choix et négocier une grosse prime à la signature. Prolonger n’est plus intéressant dans ces conditions pour lui. D’autant plus qu’il a attendu plusieurs mois un signe de l’OM, quand il était blessé, qui n’est jamais venu. Marseille semble bel et bien larguer pour cette prolongation.