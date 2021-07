Kylian Mbappé continue de refuser de prolonger son contrat avec le PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat. S’il souhaite rester à Paris cet été, la star française aurait confié en interne qu’elle n’était pas totalement convaincue par le recrutement réalisé par Leonardo pour l’instant. De quoi étonner. Le PSG est en effet impressionnant depuis le début de l’été.



Paris a frappé très fort

Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma… Paris frappe fort cet été et aucun club ne peut suivre la cadence. Leonardo a déjà bien renforcé le PSG et veut continuer de le faire. Difficile de comprendre la position de Mbappé. D’autant plus qu’en cas de départ il prendrait la direction du Real, qui est arrivé en fin de cycle et qui ne réalise pas vraiment un mercato impressionnant jusqu’à maintenant…