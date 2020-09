La star française du PSG veut obtenir des garanties en ce qui concerne le projet sportif du PSG.

Il y a quelques jours, la presse anglaise a assuré que Kylian Mbappé avait demandé son transfert en vue de l’été 2021. Plusieurs médias français assurent le contraire. Si Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG il n’exclurait pas de le faire. Cependant, l’international français voudrait des garanties.

Mbappé veut des garanties

Finaliste de la Ligue des Champions cette saison avec Paris, Mbappé veut remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes avec son club de cœur dans un avenir proche. Il estime que pour cela, Paris doit se renforcer sur le marché des transferts et attend donc des actes de ses dirigeants. Si Paris n’est pas capable de rassurer Mbappé avant la fin du mercato, celui-ci ne prolongera certainement pas. Le joueur, via son entourage, met une grosse pression sur les dirigeants en interne.