Alors que l’OL a déjà vendu plusieurs joueurs, Aouar et Dembélé pourraient finalement rester.

L’Olympique Lyonnais enchaîne les ventes de joueurs depuis quelques jours. Le grand ménage souhaité par Jean-Michel Aulas et Juninho est bel et bien entrain d’avoir lieu. Si Lyon a pour l’instant perdu des joueurs qui n’étaient pas des titulaires en puissance, certains joueurs importants sont également courtisés et pourraient aussi partir avant le 5 octobre.

Aouar et Dembélé restent ?

Mais avec ces premières ventes, l’OL s’est donné de l’air d’un point de vue financier. Cela pourrait bien lui permettre de garder deux joueurs majeurs qui étaient pourtant promis à un transfert cet été. Si Memphis Depay devrait bel et bien quitter le club du fait de sa situation contractuelle, Moussa Dembélé et Houssem Aouar pourraient, eux, être retenus. Et l’OL serait alors bien armé, dans cette saison sans Coupe d’Europe…