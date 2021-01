La star française du PSG ne prendra en compte que l’aspect sportif pour son avenir.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a évoqué son avenir. L’international français, qui est en discussion avec ses dirigeants pour prolonger va bientôt devoir se décider alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.

Mbappé prêt à prolonger ?

Et clairement, le numéro 7 du PSG n’en fait pas une affaire d’argent. Très bien payé à Paris, Mbappé va étudier l’aspect sportif en priorité pour son avenir. L’ancien joueur de Monaco rêve de la Ligue des Champions et ne restera au PSG que s’il estime qu’il peut y remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.