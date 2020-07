Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG si le club déçoit sportivement.

Kylian Mbappé a récemment assuré qu’il serait encore un joueur du PSG la saison prochaine. Le club de la capitale peut souffler. Même si le fond du problème demeure : Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat. Dans un an, le joueur du PSG n’aura plus qu’un an de bail et le risque de le voir partir sera grand.

L’aspect sportif avant tout !

Paris essaye de le convaincre. Mais les millions de l’émirat qatari n’y changeront rien. Mbappé n’a jamais mis l’aspect financier en premier dans ces négociations. Il se concentre en priorité sur l’aspect sportif. En résumé, il ne prolongera à Paris que s’il estime que le club de la capitale est en mesure de jouer la victoire finale en Ligue des Champions. Si Paris connaît une nouvelle désillusion cette saison, Mbappé pourrait sérieusement s’interroger…