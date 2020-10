Le Paris Saint-Germain a clairement une carte à jouer en ce qui concerne Sergio Ramos.

Alors que Thiago Silva n’a pas été remplacé cet été par les dirigeants du PSG, le club de la capitale s’est lancé dans la course à la signature de Sergio Ramos. Plusieurs observateurs estiment que le club parisien n’a aucune chance de recruter l’international espagnol. Pourtant, la presse espagnole assure que cette opération est loin d’être impossible.

Ramos et Pérez négocient, mais…

Sergio Ramos et son club négocient depuis plusieurs longs mois une prolongation de contrat et ne trouvent pas d’accord. Les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord et aussi bien du côté que de Florentino Pérez que du joueur un départ en fin de saison est désormais une option envisageable. Et comme le PSG a de très gros moyens financiers…