Malgré l’insistance de Messi, Neymar ne bougera pas cet été.

Vivra-t-on un nouveau feuilleton cet été lors du mercato ? La presse catalane l’assure depuis plusieurs semaines. Mais ce n’est pas l’avis des autres observateur. En réalité, le club catalan n’a aucune chance de pouvoir faire revenir le Brésilien. Que ce soit son salaire on son transfert, Neymar est intouchable financièrement pour les Barcelonais. Et ce, même si Messi réclame son retour à ses dirigeants avec insistance.

Intouchable !

Et clairement, il y a aujourd’hui plus de chances de voir Neymar signer un nouveau contrat avec le PSG que de changer d’air cet été. Les médias catalans et Lionel Messi vont devoir s’y faire. Neymar va rester à Paris.