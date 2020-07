Les difficultés financières d’Arsenal vont pousser les Gunners à vendre cet été.

Alors que Thomas Meunier a quitté le PSG en fin de contrat, Leonardo s’active pour lui trouver un remplaçant. Selon la presse spécialisée, le directeur sportif du Paris Saint-Germain courtise Hector Bellerin, le joueur d’Arsenal.

Arsenal a besoin de vendre

Et bonne nouvelle pour Leonardo, les conditions pour un transfert du joueur de 25 ans sont en train d’être réunies. En effet, Arsenal qui a perdu beaucoup d’argent ces derniers mois à cause du Covid-19 va devoir vendre plusieurs joueurs cet été. La cote de Bellerin est assez élevée et l’Espagnol ne sera pas retenu. Arsenal aurait d’ailleurs prévu de faire revenir Cédric Soares au club (il est prêté à Southampton actuellement) pour compenser le départ de Bellerin.