Toutes les conditions pourraient vite être réunies pour le transfert de Marcelo.

Leonardo, le directeur sportif du PSG courtise le Brésilien Marcelo en vue de l’été prochain. Le latéral gauche brésilien est l’une des priorités du boss du recrutement parisien qui souhaite remplacer Kurzawa par le vice-capitaine madrilène.

Marcelo courtisé…

Et les planètes sont en train de s’aligner pour ce transfert. Alors que Paris est intéressé et a les moyens financiers d’attirer Marcelo, le joueur pense de plus en plus à un transfert. Frustré par sa situation dans son club, Marcelo, qui est de plus en plus mis en concurrence par Zidane envisage sérieusement d’accepter l’offre du PSG. Quant à Florentino Pérez il serait pour ce transfert. Le boss merengue souhaite en effet faire partir plusieurs joueurs en fin de saison afin de renouveler son effectif et Marcelo en fait partie…