Gianluigi Donnarumma s’est montré très clair quant à ses intentions pour son avenir.

Courtisé par Leonardo depuis que le Brésilien a fait son retour au PSG, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas rejoindre le club parisien dans un futur proche. Alors qu’il négocie un nouveau contrat avec le Milan AC depuis plusieurs mois, l’international italien a assuré qu’il voulait rester dans son club formateur. Et pas aller voir ailleurs.

Pas de départ envisagé

« Est-ce que je veux rester à Milan ? Bien sûr, mon agent et Milan en parleront, Mino sait ce qu’il a à faire. Ce n’est absolument pas un problème. Le club va voir et en attendant je profite de ce moment qui, je l’espère, durera le plus longtemps possible. » Un véritable coup dur pour Leonardo, qui voulait faire venir Donnarumma pour remplacer Navas dans le futur.