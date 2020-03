Les dirigeants de la Juventus veulent recruter Gianluigi Donnarumma qui est courtisé par le PSG.

Pas totalement satisfait par Keylor Nevas, Leonardo, le directeur sportif du PSG, voudrait recruter un nouveau gardien l’été prochain lors du mercato. Gianluigi Donnarumma, le portier du Milan AC, est clairement sa priorité pour renforcer ce poste.

Donnarumma à Turin ?

Mais Leonardo semble mal embarqué pour ce transfert. Et pour cause, la Juventus fait aussi de Gianluigi Donnarumma sa priorité de l’été prochain au poste de gardien. Et l’international italien serait très intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière chez les champions d’Italie en titre.