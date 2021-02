Le PSG n’est pas dans une position idéale pour le recrutement définitif de Moise Kean.

Prêté par Everton au PSG cette saison, Moise Kean ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le PSG est satisfait de ses prestations et aimerait le recruter définitivement. Mais Leonardo n’avait pas négocié d’option d’achat au moment de finaliser le prêt du joueur et la cote du joueur ne cesse de grimper.

Mal embarqué pour Kean

Everton risque d’être très gourmand pour son international italien. D’autant plus que de plus en plus de clubs sont intéressés. Et notamment la Juventus, l’ancien club de Moise Kean. Et selon plusieurs sources, Kean ne serait pas insensible à l’idée de retourner chez les Turinois…