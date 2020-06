L’entraîneur italien, Massimiliano Allegri, recherche un club activement.

Alors que l’ensemble des observateurs pense que Thomas Tuchel va conserver son poste cet été, certains spécialistes continuent d’assurer que le technicien allemand pourrait être remplacé lors de la prochaine intersaison. Leonardo n’aurait pas encore définitivement tranché au sujet de Tuchel.

Allegri veut un club !

Et même si la tendance est plutôt à un maintien de Tuchel, un coach se tient prêt à débarquer au PSG si Leonardo le contacte. Il s’agit de Massimiliano Allegri qui n’a plus de club depuis un an et qui s’entend très bien avec Leonardo. L’Italien aimerait rebondir rapidement et Paris est l’une de ses options préférées. Leonardo le sait.