Le Real Madrid aurait complètement abandonné l’idée de faire partir Gareth Bale.

Alors que le Real Madrid veut le faire partir depuis plusieurs mois, Gareth Bale a toujours refusé un transfert au cours des derniers mercato. A deux ans de la fin de son contrat, le Gallois n’a pas changé d’avis. Et son président et son entraîneur auraient accepté l’idée de le voir rester jusqu’à la fin de son contrat. Jusqu’en 2022.

Bale ne partira pas

Pérez et Zidane ont compris qu’à cause de la crise économique aucun club ne mettra une somme folle sur Bale. Et surtout qu’aucun ne lui fera une offre contractuelle intéressante. Accroché à son bail merengue, Bale devrait donc rester encore de longs mois à Madrid. A Zidane de tenter de le relancer sportivement désormais.