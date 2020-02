Leonardo devra aussi rendre des comptes à QSI en cas d’échec contre Dortmund au retour.

Revenu au club l’été dernier pour remettre dans l’ordre au sein de la maison PSG, Leonardo a fait figure d’intouchable ces derniers mois. Mais le directeur sportif brésilien aura du mal à se remettre d’un nouvel échec du club en 8e de finale de la Ligue des Champions. Surtout dans ces conditions…

Leonardo est revenu pour éviter ça

Après le match aller contre le Borussia Dortmund, Paris est retombé dans ses travers. Entre la sortie du frère de Kimpembe sur les réseaux sociaux et celles de Neymar et Meunier face à la presse, le PSG a une nouvelle fois eu des aires de club mal géré. Leonardo avait pourtant fait son retour au club pour éviter cela. Si le Brésilien n’inverse pas rapidement la tendance et que le PSG échoue finalement au retour contre Dortmund, Doha pourrait bien le rappeler à l’ordre. Le Brésilien aura certainement des bonnes excuses. Mais il aura au minimum perdu du crédit aux yeux de ses patrons.