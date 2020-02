L’ASSE vit une saison très compliquée sur le terrain et en dehors.

Arrivé il y a quelques mois sur le banc de l’ASSE, Claude Puel a depuis plusieurs semaines expliqué aux observateurs que cette saison était de transition et qu’elle allait lui permettre de préparer la suivante. Mais les Verts sombrent de plus en plus et on parle désormais de maintien dans le Forez.

Puel pas inquiété, mais…

A force de penser à l’année prochaine, le club semble avoir oublié qu’il devait assurer le minimum cette saison. Au sein du club, les pros et les antis Puel sont entrés dans un véritable conflit et l’ambiance n’est pas idéale. Le coach est également en froid avec plusieurs de ses joueurs dans son vestiaire. Le personnage n’a jamais autant clivé et certains se demandent si Puel restera intouchable encore longtemps ? Officiellement, le club ne souhaite pas le mettre sous pression et est totalement derrière son entraîneur. Mais à l’ASSE, les retournements de situation sont une spécificité…