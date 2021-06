L’international français Paul Pogba ne fait pas du PSG sa priorité.

Alors qu’il pourrait quitter Manchester United cet été, Paul Pogba ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. S’il continue de refuser de prolonger son contrat, Manchester United n’aura pas d’autre choix que de le vendre, dans la mesure où un départ libre du joueur dans un an est inenvisageable pour eux.

Pogba rêve de Madrid

Le PSG est très intéressé par Pogba, un joueur suivi depuis des années. Mais si le club de la capitale a des gros moyens financiers, Pogba semble avoir d’autres options en tête pour son avenir. Selon la presse spécialisée, le joueur rêverait toujours du Real et un retour à la Juventus ne serait pas non plus pour lui déplaire. Un avenir en France ne serait pas sa priorité.