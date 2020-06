Le PSG n’est pas le seul club intéressé par Gabriel le défenseur central du LOSC.

Leonardo le directeur sportif du PSG pense à plusieurs joueurs pour remplacer Thiago Silva lors du prochain mercato. Gabriel, le défenseur central brésilien du LOSC fait partie des cibles du club de la capitale. Mais pour ce transfert, Leonardo est loin d’être le seul à négocier avec Lille.

Gabriel demandé…

Le dirigeant parisien doit faire face à une grosse concurrence pour Gabriel. Everton et Naples sont en effet aussi sur le coup et ont déjà fait des offres à Lille. Cela fait monter les enchères et contrarie les plans de Leonardo qui n’avait pas prévu de dépenser une fortune pour le joueur lillois.