Le champion du monde marseillais a de grandes chances de rester à l’OM cette saison.

L’Olympique de Marseille est dans une situation financière très inconfortable. Le club phocéen doit vendre plusieurs joueurs cet été pour ne pas être à nouveau sanctionné par le fairplay financier. L’OM est prêt à brader certains joueurs et notamment son champion du monde Florian Thauvin.

Il refuse l’Angleterre !

La presse spécialisée assure qu’une offre de 20 millions d’euros pourrait suffire pour recruter l’ancien joueur de Bastia cet été. Mais même à ce tarif, Thauvin a peu de chance de partir. A un an de la fin de son contrat, l’international français veut un grand club ambitieux sportivement, et un gros contrat. Compte tenu du contexte économique actuel et de sa saison blanche, cela semble impossible à trouver. D’autant plus que le joueur ne veut plus entendre parler de la Premier League.