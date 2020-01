Le PSG s’est montré très gourmand pour Edinson Cavani cet hiver.

Alors qu’Edinson Cavani et l’Atlético de Madrid ont rapidement trouvé un accord salarial en vue d’une arrivée en fin de saison, le club madrilène et Cavani auraient aimé accélérer les choses et finaliser un transfert cet hiver. Problème, il fallait convaincre le PSG de lâcher le meilleur buteur de l’histoire du club.

Cavani devra attendre

Leonardo n’était pas totalement opposé à l’idée de ce transfert. Mais le tarif demandé par le directeur sportif brésilien a fait fuir l’Atlético. Selon la presse espagnole, Leonardo a en effet demandé 20 millions d’euros aux Colchoneros pour laisser filer Cavani à six mois de la fin de son contrat. Impossible pour l’Atlético.