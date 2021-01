Courtisé par le PSG, Paul Pogba aura du mal à quitter le nord de l’Angleterre en fin de saison.

Il y a quelques semaines, Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba a assuré que son joueur allait prochainement quitter Manchester United. Plusieurs clubs sont sur le coup. Notamment le PSG. Mais certaines sources assurent que le transfert de Pogba est en réalité loin d’être acté et que le joueur pourrait finalement prolonger son contrat.

Pogba encore loin d’un départ…

Voir rester Pogba à Manchester n’est en effet pas à exclure. Déjà, car d’un point de vue sportif, un changement d’entraîneur pourrait totalement relancer l’avenir du joueur qui ne s’entend pas vraiment avec Ole Gunnar Solskjær, mais qui se plaît à Manchester. Et alors que financièrement parlant, Manchester est aujourd’hui l’un des seuls clubs capables d’offrir à Pogba son salaire actuel, l’international français est encore loin d’avoir quitté les Red Devils. D’autant plus que Manchester ne bradera pas son joueur, même s’il n’a plus qu’un an de contrat.