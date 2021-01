Sur les tablettes du PSG, Leo Messi est une cible prioritaire pour l’été 2021. Les Qatars mettent tout en œuvre pour le signer.

Avec un contrat qui se termine en juin prochain, Leo Messi est le joueur bientôt libre le plus courtisé de la planète foot. Avec six Ballons d’Or à son actif, il est normal de voir les plus grands clubs européens s’arracher sa signature. Et malgré son âge (33 ans) et son salaire (50 M€ par saison), le PSG rêve de pouvoir le récupérer.

Doha fait le forcing

Depuis plusieurs semaines, le PSG est pied au plancher pour tenter de convaincre Leo Messi de venir. Pour l’Argentin, la porte est grande ouverte. Et même s’il faut faire des sacrifices financiers, Paris les fera. A commencer par vendre Mbappé ? Pourquoi pas. Dans la mesure où il pense à partir, le PSG pourrait profiter de sa vente pour financer le projet Messi.