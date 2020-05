Le PSG va se retrouver dans une situation très délicate pour Mbappé dans un an.

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2017, l’international français Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en 2022. Cela veut dire que dans un an, Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. Le PSG ne sera pas en position de force face à Florentino Pérez et pourrait être obligé de vendre son joueur à un tarif raisonnable. Comme Chelsea l’été dernier avec Eden Hazard.

Un scénario à la Hazard ?

Tant que Mbappé ne prolonge pas, ce scénario catastrophique est possible. Et problème, la star parisienne a refusé les avances du club de la capitale jusqu’à maintenant. Le joueur semble bien décidé à rejoindre la capitale espagnole dans le futur et 2021 semble être une bonne date à ses yeux.