Les joueurs que l’OM souhaite vendre ne veulent pas quitter le club cet été.

Ce n’est plus un mystère : l’OM va devoir vendre cet été lors du mercato pour renflouer ses caisses et équilibrer ses comptes. Marseille a multiplié les contacts ces derniers mois. Des joueurs comme Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Florian Thauvin et Kevin Strootman sont clairement proposés.

Pas intéressés

Mais l’OM fait face à un sérieux problème. Aucun de ces joueurs n’est très emballé à l’idée de quitter le club cet été. Marseille va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Aller dans un club anglais de seconde zone n’intéresse pas ses éléments. D’autant plus qu’ils ont pris du plaisir à jouer sous les ordres d’André Villas-Boas cette saison et qu’ils ont le sentiment d’être seulement au début d’une aventure…