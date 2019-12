Le PSG est toujours très intéressé par Emre Can, le milieu de la Juventus.

Ciblé par Leonardo en vue du mercato hivernal, Emre Can pourrait bien rejoindre le PSG. Le joueur de la Juventus souhaite en effet quitter Turin et à quelques jours de l’ouverture du mercato il a reçu une bonne nouvelle. Selon la presse italienne, la Juve est en effet d’accord pour vendre Can lors du mercato.

Avantage United

Mais l’histoire est loin d’être terminée pour le PSG. En effet, Paris va désormais devoir faire face à une très grosse concurrence. Notamment venue d’Angleterre où Manchester United a fait de Can une priorité. Et le fait que Paul Pogba soit courtisé par la Juventus ne fait pas les affaires du club de la capitale française…