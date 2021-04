Alors qu’il pourrait quitter le PSG cet été, Mauro Icardi est sur les tablettes de trois clubs italiens.

Recruté définitivement par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Mauro Icardi ne devrait pas rester au club cet été. Leonardo, le directeur sportif du club parisien ne serait pas totalement satisfait de l’Argentin et il voudrait faire de la place à Moise Kean pour la saison prochaine.

Retour en Italie !

Icardi, qui rêve de retourner en Italie devrait donc être vendu. Et il va avoir le choix pour son futur club. Les dirigeants de la Juventus, de la Roma et de Naples n’ont pas oublié ses années à l’Inter et veulent toujours le recruter. A l’Argentin de faire son choix.