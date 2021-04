Icardi a toutes les chances de faire ses valises en juin et il pourrait bien être remplacé par un joueur libre.

On parle de plus en plus d’un possible départ de Mauro Icardi en fin de saison. Le joueur serait désireux de revenir dans le championnat italien où il est courtisé par la Juventus, le Napoli et l’AS Roma. Leonardo ne lui fermera pas la porte s’il peut récupérer plus de 40 millions d’euros.

Il est libre

Et le directeur sportif brésilien aurait bien l’intention de faire une belle opération en le remplaçant sans débourser le moindre centime. Leonardo veut en effet tout mettre en œuvre pour faire venir Agüero qui sera libre de tout contrat en juin même s’il faudra lui verser un gros salaire.