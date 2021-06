Les dirigeants du PSG auraient de plus en plus de doutes au sujet de Leonardo.

Revenu au Paris Saint-Germain il y a deux ans, Leonardo pourrait bien être remercié cet été. C’est en tout ce qu’expliquent plusieurs médias spécialisés depuis quelques jours. En effet, le directeur sportif parisien fait de moins en moins l’unanimité à Doha.

Mbappé, Pochettino…

Les dirigeants parisiens reprochent à Leonardo sa gestion du cas Kylian Mbappé, mais également le fait que Mauricio Pochettino aurait déjà des envies de départ. A Doha, on s’interrogerait de plus en plus au sujet du Brésilien et ce dernier pourrait bien en faire les frais prochainement…