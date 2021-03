Le directeur sportif du PSG, Leonardo, courtise deux joueurs français pour renforcer son équipe en fin de saison.

Le Paris Saint-Germain va certainement être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Leonardo, le directeur sportif parisien, souhaite en priorité recruter un latéral droit et un milieu de terrain relayeur. Et pour ce qui est du milieu de terrain, deux internationaux français sont sur les tablettes du club de la capitale.

Leonardo veut un milieu de terrain

Il s’agit de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga. Le joueur de Manchester United et celui du Stade Rennais sont en concurrence dans l’esprit des dirigeants parisiens. Paris aimerait attirer l’un des deux joueurs lors de la prochaine intersaison. Et bonne nouvelle pour le PSG, Pogab et Camavinga ont prévu de changer d’air en fin de saison.