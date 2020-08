Le PSG veut recruter deux joueurs de classe mondiale pour renforcer son milieu de terrain cet été.

Du côté du PSG, le directeur sportif du club, Leonardo, souhaite absolument renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel lors de cette intersaison. Le dirigeant brésilien veut frapper fort et faire venir deux joueurs de classe mondiale.

Thiago Alcantara futur parisien ?

Alors que des discussions existent avec Sergej Milinkovic-Savio de la Lazio, Leonardo creuse dans le même temps la piste Thiago Alcantara. Le joueur du Bayern Munich est courtisé par l’entraîneur parisien Thomas Tuchel et son profil plait également à Leonardo. Un transfert de près de 30 millions d’euros est évoqué par la presse allemande alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ne veut pas prolonger.