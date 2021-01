Le directeur sportif du PSG va rapidement boucler trois recrutements.

Alors que le PSG prépare un gros recrutement estival, Leonardo, son directeur sportif aurait déjà validé trois transferts. Cela concerne les joueurs actuellement prêtés au club de la capitale et que le dirigeant brésilien veut recruter de façon définitive.

Négociations à venir

Ainsi, Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira devraient rester au PSG l’été prochain. Si pour Florenzi et Pereira le PSG dispose d’options d’achat ce n’est en revanche pas le cas pour Kean et il va falloir négocier avec Everton.