Les joueurs actuellement prêtés au PSG veulent rester après cette saison.

Du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo travaille déjà activement sur la prochaine saison et notamment le recrutement estival. Le directeur sportif a de grandes ambitions. Les noms de Messi, Pogba et de Sergio Ramos circulent notamment. Et ce qui concerne les joueurs prêtés cette saison au PSG, ils veulent tous rester !

Florenzi, Pereira et Kean veulent rester

Que ce soit Alessandro Florenzi, dont l’option d’achat est de 9 millions, Danilo Pereira (16 millions d’euros) ou Moise Kean, pour lequel il faudra négocier avec Everton, tous ont émis le souhait de rester au PSG après leurs prêts. Une bonne nouvelle pour Leonardo qui a déjà trois accords donc.