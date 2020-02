De plus en plus agacé par son entraîneur, Marcelo pense sérieusement à un transfert l’été prochain.

Alors que le Paris Saint-Germain va chercher à se renforcer l’été prochain, Leonardo courtise Marcelo. Le défenseur brésilien du club merengue est la priorité des dirigeants du PSG en vue de l’été prochain. Et bonne nouvelle pour Paris, le joueur est très intéressé.

Marcelo prêt à partir !

Il faut dire que son entraîneur, Zinedine Zidane fait tout actuellement pour le pousser à quitter le club madrilène en fin de saison. De plus en plus snobé par son coach, Marcelo serait très remonté et envisagerait désormais un transfert ce qui était impensable il y a encore quelques mois. Et comme le PSG est le seul club prêt à lui offrir un très gros contrat à bientôt 32 ans…