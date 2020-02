Le Bayern va mettre Tolisso sur le marché des transferts en juin et cela pourrait être une très belle affaire.

En nommant Flick comme entraîneur du Bayern, le club allemand a pris une décision forte qui a eu de grosses répercutions dans l’effectif. Et cela touche particulièrement Corentin Tolisso qui a vu son temps de jeu fondre considérablement. Il devrait logiquement partir cet été.

Il va partir

Le Bayern a dépensé plus de 40 millions d’euros pour le faire venir, mais veut le vendre en juin et le joueur serait ravi de faire ses valises puisqu’il veut se relancer. Le Bayern pourrait être contraint de demander une somme raisonnable pour faciliter son départ et cela pourrait être une très belle affaire.