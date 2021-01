Les dirigeants du PSG comptent sortir l’artillerie lourde pour convaincre Neymar de prolonger.

Le Paris Saint-Germain avait frappé un grand coup en 2017 au moment de recruter Neymar. Pour convaincre l’international brésilien, le club de la capitale lui avait offert un salaire stratosphérique.

Un nouveau gros salaire

Et alors que des discussions sont en cours entre le joueur et Leonardo pour prolonger, QSI va encore faire sauter la banque. Selon la presse spécialisée, le Qatar devrait offrir une nouvelle belle augmentation à Neymar s’il prolonge. Le numéro 10 parisien pourrait toucher plus de 40 millions d’euros par an.