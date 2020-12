L’international français pense de plus en plus à une prolongation de contrat du côté du PSG.

Alors que depuis plusieurs mois les négociations entre le PSG et sa star, Kylian Mbappé étaient au point mort, celles-ci semblent désormais avancer dans le bon sens. Mbappé aurait revu sa position au cours des dernières semaines. Il faut dire que les récents évènements plaident en faveur du club de la capitale.

Madrid mal en point

Mbappé est encore jeune et n’a qu’une obsession : marquer l’histoire en remportant la Ligue des Champions avec le PSG. Partir, sera un jour sa priorité. Mais le joueur et son entourage savent qu’il a le temps avant de rejoindre le Real, qui le fait rêver. Par ailleurs, le club merengue n’est pas vraiment dans une situation idéale actuellement. Et la crise économique pourrait l’impacter pendant plusieurs saisons. Rejoindre le Real ne serait peut-être pas la meilleure décision sportive actuellement. Mbappé semble l’avoir compris. Au PSG, Mbappé est pratiquement assuré d’être constamment bien entouré. Et y rester encore deux ou trois saisons pourrait lui permettre de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club tout en se donnant un peu plus de temps pour remporter la Ligue des Champions. Partir par la grande porte est son objectif.