Le directeur sportif du PSG n’arrive pas à faire signer pro Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.

Leonardo, le directeur sportif, du PSG tente actuellement de prolonger les contrats de deux jeunes pépites du PSG. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche qui sont promis à un grand avenir n’ont pas encore signé pro avec leur club formateur et discutent depuis plusieurs semaines avec Leonardo.

Leipzig est sur le coup !

Mais le Brésilien est confronté à sérieux problème. Le RB Leipzig veut recruter les deux prodiges du PSG et fait tout pour les convaincre. Sportivement, le RB Leipzig qui est devenu un spécialiste en matière de recrutement de jeunes joueurs a de sérieux arguments pour convaincre Kouassi et Aouchiche. Notamment en ce qui concerne leur futur temps de jeu et leur plan de carrière. Cela a de quoi inquiéter Leonardo.