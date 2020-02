Le milieu de terrain croate, Ivan Rakitic voudrait toujours quitter le Barça.

Ivan Rakitic a demandé son transfert cet hiver. Le milieu croate voulait absolument quitter le Barça mais a été retenu. Un simple contretemps selon des observateurs qui assurent que Rakitic discute déjà avec d’autres clubs pour l’été prochain. Le joueur serait en réalité dégoûté par ses dirigeants et certains coéquipiers.

Il n’a pas apprécié

Le fait qu’il ait été utilisé l’été dernier et proposé aux Parisiens pour faire revenir Neymar n’a toujours pas été digéré par le joueur. Rakitic n’a pas non plus apprécié tout ce qui s’est passé autour d’Ernesto Valverde cet hiver. Et alors que le vestiaire barcelonais est désormais divisé en deux clans, Rakitic veut vite partir.