Proche depuis leur arrivée commune au PSG, Neymar et Mbappé pourraient avoir pris quelques distances ces derniers temps ?

Le mariage « forcé » entre Neymar et Mbappé, orchestré par Nike et le PSG, a fait naître une véritable amitié entre les deux hommes. Depuis deux ans et demi, ils sont devenus complices et leur entente sur le terrain, comme en dehors est évidente. Moins ces derniers temps ?

Une absence qui fait jaser…

Les tensions qui gagnent Kylian Mbappé depuis le début de l’année ne sont pas anodines. Tout comme son choix de regarder le Superbowl, chez lui, plutôt que de faire la fête avec Neymar pour son anniversaire… Même si le champion du monde est venu à la soirée, il n’est pas resté très longtemps et a vite repris ses quartiers, chez lui, pour regarder la finale. Pas vraiment sport de sa part, même si on lui connait une fâcheuse tendance à fuir les soirées et autre vie nocturne.