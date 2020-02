Sur les traces d’un attaquant polonais prometteur, Bordeaux a laissé filer un dossier pourtant largement à sa portée.

La cellule de recrutement des Girondins de Bordeaux dispose d’un scout attitré sur le championnat polonais. Et ce dernier a repéré un talent émergeant sur le plan offensif, secteur où Paulo Sousa voulait se renforcer : Jaroslaw Niezgoda (14 buts et 2 passes décisives lors des 18 premiers matchs de la saison, un but toutes les 76 minutes).

Bradé en MLS

Sous contrat avec le Legia Varsovie, Jaroslaw Niezgoda a été vendu le dernier jour du mercato à Portland, en Major League Soccer. Montant du transfert ? 3,6 millions d’euros ! Un prix largement à la portée de Bordeaux, qui cherchait activement un nouveau n°9. A 24 ans, Jaroslaw Niezgoda est un potentiel très intéressant et Bordeaux est passé à côté, pour trois fois rien…