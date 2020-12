L’OM va voir partir deux joueurs importants en fin de saison… sans la moindre compensation.

En fin de saison, l’OM pourrait voir partir trois joueurs, plus ou moins importants, libres. Florian Thauvin, Jordan Amavi et Valère Germain devraient en effet aller voir ailleurs. L’Olympique de Marseille a clairement très mal géré les situations contractuelles de ses joueurs au cours des derniers mois.

Amavi et Thauvin sur le départ

L’OM tente de rectifier le tir et de prolonger Thauvin et Amavi mais cela semble déjà voué à l’échec. Ces deux joueurs ont belle cote et ne manquent pas de prétendants. Les voir prolonger et rester semble illusoire. À force de patienter, l’OM a pris de très gros risques avec eux. Et le club, déjà mal en point financièrement va le payer cher lors de la prochaine intersaison. Incompréhensible…