Le départ de Thauvin est l’œuvre d’un homme : Jacques-Henri Eyraud. Arrivé trop tard, Pablo Longoria n’a pu conserver son meilleur joueur.

Démis de ses fonctions de président en début d’année, Jacques-Henri Eyraud coûte encore cher à l’OM. Surtout dans sa gestion des contrats… Avec des recrutements à prix d’or comme Kévin Strootman, il a mis tout un club en difficulté. Aujourd’hui, Pablo Longoria se bat pour combler au mieux les erreurs de l’ancienne direction. Mais dans le dossier Thauvin, c’était trop compliqué…

Longoria est arrivé trop tard

Depuis plus d’un an, l’OM et le clan Thauvin ont tenté de négocier pour une prolongation. Mais Eyraud, serein sur le dossier, a proposé une seule offre jugée insuffisante par le joueur. Et ensuite, plus rien, les négociations ayant été stoppées. Dès sa promotion en tant que président, Pablo Longoria a relancé le dossier. Mais l’intérêt des Tigres a convaincu l’attaquant marseillais. Et c’est tout un club qui paie les pots cassés désormais…