L’entraîneur de l’OM continue de peaufiner son effectif, dans l’ombre et avec des moyens limités.

André Villas-Boas, sans faire de bruit, avance sur le marché des transferts et construit peu à peu son groupe. Conscient des moyens limités de l’OM, le coach portugais, comme l’été dernier, creuse des pistes peu onéreuses, souvent sous forme de prêt, pour améliorer son équipe. Après avoir réalisé un très joli coup il y a un an avec Alvaro Gonzalez, l’OM a récemment recruté Leonardo Balerdi sous forme de prêt et le jeune Pape Gueye, libre.

Un nouveau prêt ?

Des coups salués par les observateurs, qui pourraient prochainement encore être bluffés par AVB. L’entraîneur marseillais est en effet en train de travailler sur la piste Caio Henrique. Ce latéral gauche brésilien de 23 ans est dans l’impasse du côté de l’Atlético de Madrid et pourrait venir renforcer l’OM sous forme de prêt.