Les dirigeants du PSG ne sont pas les seuls intéressés par l’ancien Lyonnais.

En conflit ouvert avec son entraîneur José Mourinho, Tanguy Ndo’mbele souhaite quitter Tottenham cet été lors du mercato. Plusieurs clubs sont évidemment intéressés par l’international français. Notamment le PSG qui avait tenté de le recruter il y a un an. Leonardo a pris des renseignements. Mais il n’est pas seul sur le coup…

Tottenham intéressé par un prêt ?

Selon la presse spécialisée, le Bayern Munich, le Barça et l’Inter Milan sont aussi sur le coup. A un an de l’Euro 2021, le joueur va avoir besoin de jouer de façon régulière et va être à l’écoute de toutes les offres. Un prêt avec option d’achat pourrait être envisagé par Tottenham qui ne souhaite pas conserver un aussi gros salaire s’il ne joue pas.