L’OM ne semble pas vouloir prolonger Maxime Lopez, courtisé par Séville.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec son club formateur, l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez pourrait bien être vendu cet été. Le club phocéen ne le prolonge pas et le FC Séville est très intéressé à l’idée de le recruter. L’OM pourrait bien brader son joueur. Comme il l’a fait l’an dernier avec Lucas Ocampos, vendu 15 millions à Séville.

Lopez à Séville ?

Ocampos, un an plus tard, est évalué à plus de 30 millions d’euros. Sa valeur a doublé en Andalousie. Lopez pourrait connaître la même trajectoire. Et l’OM avoir une nouvelle fois des regrets…