Les dirigeants phocéens pourraient vendre Bouna Sarr cet été lors du mercato.

L’été pourrait être très tendu du côté de l’OM ! Compte tenu du contexte économique, les dirigeants phocéens qui vont devoir remettre les comptes du club à flots pourraient prendre des décisions qui ne plaisent pas à leur entraîneur André Villas-Boas lors du mercato.

Sarr demandé

Et ils seraient déjà sur le point d’aller contre une décision de leur coach en ce qui concerne Bouna Sarr. Courtisé par plusieurs clubs (Everton, West Ham, FC Séville…), l’attaquant reconverti latéral depuis quelques saisons pourrait être vendu. Ce n’est pas le souhait d’AVB qui souhaite le conserver pourtant. Mais le déficit de l’OM semble trop important pour que Frank McCourt et ses hommes se passent d’une vente qui pourrait rapporter plus de 10 millions au club.