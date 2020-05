Si l’OM pense vendre Kamara et Thauvin cet été, les dirigeants vont pouvoir revoir leurs plans.

Alors que l’OM va avoir besoin de vendre certains joueurs pour renflouer ses caisses et équilibrer ses comptes, les dirigeants marseillais ont mis plusieurs joueurs sur le marché. C’est le cas notamment de Boubacar Kamara qui est très courtisé et de Florian Thauvin qui n’a plus qu’un an de contrat.

Ils veulent la Ligue des Champions !

Problème pour McCourt, ni Kamara, ni Thauvin ne compte quitter l’OM cet été. Les deux joueurs touchent du doigt l’un de leurs rêves à savoir jouer la Ligue des Champions avec leur club de cœur et ils ne comptent pas partir lors de ce mercato. De quoi contrecarrer les plans des dirigeants phocéens…